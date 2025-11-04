González Corral destaca la ausencia de focos de gripe aviar en las últimas semanas y el sacrificio de las aves afectadas

Archivo - El Colegio de Veterinarios de Valladolid recuerda que es "muy excepcional" que el virus de la gripe aviar afecte a las personas - COLEGIO DE VETERINARIOS DE VALLADOLID - Archivo

ÁVILA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que no se han declarado focos de gripe aviar en las últimas semanas en la Comunidad y se ha procedido a la "destrucción" de todos los animales afectados.

La titular de Agricultura ha señalado que en este momento se realizan labores de desinfección de estas explotaciones y lo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido trabajar en paralelo con las explotaciones y el sector resaltar la importancia de las medidas de bioseguridad con las que evitar la entrada de estas afecciones a otras explotaciones.

"Nos encontramos ahora en un proceso en el que hay aves migratorias y estamos en una coordinación absoluta también con la Consejería de Medio Ambiente y con la de Sanidad", ha concluido la consejera en declaraciones a los medios durante una visita a las internvenciones realizadas en los caminos rurales en Muñogalindo (Ávila).

Cabe recordar que durante los meses de septiembre y octubre se detectaron varios brotes en varias localidades de la provincia vallisoletana, principalmente en Olmedo, aunque también se registraron casos en otras localidades como Aguasal y Ataquines, que afectaron a más de dos millones de aves.