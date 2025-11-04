González Corral destaca que en esta legislatura se habrán invertido 6,8 millones para adecuar 269 KM de caminos rurales

González Corral )C) en la visita a las obras en caminos rurales de Muñogalindo, en Ávila. - JCYL

ÁVILA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha asegurado que al final de la actual legislatura el Gobierno regional habrá invertido 6,8 millones de euros para adecuar 269 kilómetros de caminos rurales.

Así lo ha asegurado la consejera duranta la visita este martes a las obras que se están ejecutando en el término municipal de Muñogalindo, en Ávila.

"El montante asciende a 6,8 millones de euros para la adecuación de 269 kilómetros de caminos, distribuidos en 32 actuaciones en la Comunidad", ha explicado González Corral, quien ha precisado que al margen están los proyectos de obras vinculados a los procesos de concentración parcelaria.

Estas actuaciones, ha dicho, "favorecen la actividad agraria, permiten la conexión entre localidades, reducen los riesgos del tránsito de maquinaria agrícola por carreteras convencionales y mejoran el acceso a explotaciones y servicios básicos"; además de reflejar "el apoyo de la Consejería a los municipios dentro de los planes de impulso de las infraestructuras rurales".

María González Corral, además, se ha referido al "esfuerzo inversor del Gobierno autonómico" para dotar a los municipios de infraestructuras básicas "de calidad, especialmente en zonas agrarias".

Durante la visita, la consejera ha conocido la nueva red de caminos rurales 'Ávila Centro Oeste', que se ejecuta desde el pasado mes de abril en los municipios de Muñogalindo, Padiernos, Santa María del Arroyo, Mesegar de Corneja, Piedrahíta y La Horcajada.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y permitirá acondicionar 10 kilómetros de caminos, además de "favorecer la actividad agraria en una superficie de 16.000 hectáreas".

En el caso concreto del camino rural de Muñogalindo, ya finalizado, se ha convertido en una plataforma de 5 metros de anchura con una capa de 15 centímetros de zahorra artificial, y se ha adaptado el diseño a las necesidades de uso y mantenimiento, con el fin de que dé servicio a los agricultores y ganaderos ubicados en unas 2.500 hectáreas de ambos municipios.

En todas las intervenciones previstas se han respetado las trazas existentes, y se ha optado por hormigón en los tramos con mayor tránsito o pendiente, y zahorra artificial en el resto, "lo que garantiza su durabilidad y facilita su conservación por parte de los ayuntamientos".

Además, se han ejecutado las obras de drenaje necesarias para mejorar la evacuación de aguas y preservar la infraestructura.

En esta legislatura, la consejera ha recordado que se ha actuado en cuatro caminos más. En concreto, en los dela Sierra de la Paramera, el camino 'El Burgo' en Las Berlanas, los caminos agrícolas de la zona Ávila Norte y el actual proyecto en ejecución de Ávila Centro Oeste.

A todo ello hay que sumarle la próxima licitación de las obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Gallegos de San Vicente, en el término municipal de Tolbaños, con un presupuesto cercano a 600.000 euros; y la construcción de una balsa para uso ganadero y protección contra incendios en Navarredonda de Gredos, con una inversión superior a 316.000 euros, que se encuentra en plena ejecución.