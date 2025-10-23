González Gago espera lograr un acuerdo para la reclasificación del personal laboral, que reconoce que está "pendiente"

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha reconocido que está pendiente de cumplirse la recalificación del personal laboral de la Junta pactada en el convenio colectivo y ha asegurado que se quiere llegar a un acuerdo, para lo que se ha presentado a los sindicatos una propuesta "seria" y "fundada".

González Gago, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta en la que ha participado, se ha expresado así tras la concentración que los sindicatos UGT, CCOO y CGT han convocado a las puertas de la Consejería de la Presidencia para exigir el cumplimiento del convenio colectivo de personal laboral y, entre otras cuestiones, que se lleve a cabo la reclasificación acordada.

El consejero ha recordado que el convenio se suscribió a mediados de 2023 con vigencia hasta este año 2025 y ha afirmado que "gran parte" se ha cumplido y materializado, aunque ha reconocido que hay "elemento principal" como la reclasificación profesional que "está pendiente", lo que no significa que no estén negociando y no se busque un acuerdo con los sindicatos.

En este sentido, ha incidido en que la Junta es la única administración en España que ha planteado y firmado en un convenio colectivo una reclasificación profesional que afecta a todos los grupos, de tal manera que se acordó que dejara de existir un grupo y se pactara subir al siguiente.

González Gago ha aclarado que han puesto las "bases" para negociar esa reclasificación, "que es un proceso muy complejo, que es un proceso que tiene que estar basado en la titulación de los profesionales".

A este respecto, ha explicado que en el colectivo del personal laboral no todos los trabajadores tienen los mismos requisitos de titulación y el propio convenio contempla que esa reclasificación debe hacerse en función de ella.

"La propuesta que hemos hecho a las centrales sindicales es una propuesta seria, está fundada, está amparada en el objetivo de esa reclamación, en virtud de títulos profesionales y por lo tanto lo que esperamos es que seguir negociando y conseguir un acuerdo bajo estas bases", ha insistido.