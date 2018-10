González pide a Herrera y López que expliquen qué políticas desarrollarán tras el "atentado" a la soberanía

Actualizado 02/09/2011 14:12:07 CET

Respalda las movilizaciones en contra de la reforma y cree que la población defenderá en la calle lo que es "suyo"

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José María González, ha pedido al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y al secretario autonómico del PSCL-PSOE, Óscar López, que expliquen conjuntamente qué políticas se desarrollarán en la Comunidad tras la reforma constitucional, que calificó de "atentado" a la soberanía popular, y que considera que limitarán el déficit regional a 80 millones de euros.

González, en una rueda de prensa para analizar el inicio del curso político, recordó que en 2010 el déficit en la Comunidad superaba los 1.100 millones de euros y el "pacto de hierro" entre el PP y el PSOE para reformar la Constitución supondrá que en 2018 no se puedan superar los 80 millones.

El coordinador de IU, en declaraciones recogidas por Europa Press, incidió en que a la crisis actual en Castilla y León, a lo que se suma la "falta de dinamismo" económico y social de los últimos 20 años, se añade ahora el pacto entre los partidos mayoritarios para "defender los intereses del mercado y el capitalismo financiero" que ha llevado "a pasar por encima de la soberanía del pueblo español".

En este sentido, insistió en que la reforma constitucional hace visible el "asesinato" de la soberanía en el Congreso, un "atentado" que se llevará a cabo con la acción del PP y el PSOE, "con el timonel Zapatero" y el "subcapitán Rajoy" y las órdenes dictadas desde "tierra firme" por el fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la canciller alemana Angela Merkel.

Ante esta situación, afirmó que IU en Castilla y León estará "totalmente activa" para "desenmascarar" lo que considera una acción "antidemocrática" de PP y PSOE, para lo que saldrán a la calle acompañando a los sindicatos, que han llamado a la movilización porque la reforma tendrá como "paganos" a los que no tienen trabajo, los que se encuentran en una situación de precariedad y los que perderán derechos sociales.

DUDAN QUE NO HAY RECORTES

González afirmó que en IU les gustaría creer en la "buena voluntad" de Juan Vicente Herrera, que dice que no habrá recortes en las políticas sociales, sanitarias o educativas como ha hecho el PP en otras comunidades y "la derecha" en Cataluña.

Además, criticó que el PSOE de Castilla y León se haya sumado a intentar que el "efecto" de este "atentado" llegue con antelación a lo que la reforma conllevará y cree que introducir ya límites en el techo de gasto y en el déficit de la Comunidad "parece sumamente peligroso".

Así, se preguntó cómo se pondrán en marcha los objetivos que se intentan "vender" en las comparecencias, cómo el PSOE va a hablar de defender los servicios públicos en una Comunidad con un menor nivel de desarrollo económico y social y cómo será posible "dinamizar".

En el caso de la sanidad, cuestionó qué se reducirá cuando los consultorios no suponen gasto a partir de las 15.00 horas, cuando cierran, o tras reducirse las jornadas de trabajo de los médicos sustitutos durante el verano, que además de menos empleo ha supuesto una "menor atención" a cierta parte de la población.

Por todo ello, reiteró que IU hará una "fuerte oposición" al techo de déficit, no porque sean "derrochadores" sino porque consideran que los que han estado gobernando "se han pulido" las posibilidades fiscales y recursos que no han gestionado, por lo que dudó que si no se ha salido adelante en época de "vacas gordas" se haga en la de "vacas flacas", ya que la salida a la crisis, a su juicio, está en la inversión pública.

"BOCADO" DE LA DUQUESA DE ALBA

José María González puso como ejemplo además de lo que supone renunciar a los ingresos el hecho de que, al haberse suprimido el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales, se haya renunciado a una parte del "bocado" de la donación de la Duquesa de Alba a sus hijos, por lo que pidió explicaciones al PP.

El coordinador de IU recordó que es "la gran propietaria" en Castilla y León, la mayor receptora de fondos de la PAC y que ha donado a sus hijos sus pertenencias sin que en la Comunidad se reciba un euro.

En este marco, pidió también explicaciones al PSOE por apoyar que no se recupere este impuesto, de forma que se suman recursos que se pierden en Castilla y León, cuando recuperar esos impuestos supondría tener 500 millones de euros anuales más, de forma que se obtendrían más que en seis años de endeudamiento (480 millones) una vez aprobada la reforma constitucional.

González cree que ante estas situaciones el inicio del curso político será "duro" y recordó que no se equivocó cuando hace tres años exigió una serie de reformas que no se han hecho y que han supuesto que su previsión se haya superado "en negativo", cuando la única solución a la actual crisis es inversión pública que permita dinamización.

A este respecto, dudó que una consejería como la de Cultura pueda crear 15.000 puestos de trabajo como se ha dicho cuando para ello es necesaria una inversión pública o privada de 900 millones de euros, más aún con un techo de déficit.

En cualquier caso, cree que hay "esperanza" ante la posibilidad de que la población salga a "defender lo que es suyo" en las movilizaciones de los próximos días y en que se piense en lo que "interesa" en las próximas elecciones de noviembre.