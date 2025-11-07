Una gran plaza de pueblo ofertará el turismo de la provincia de Ávila en la feria Intur

El presidente de la Diputación, Carlos García, y el diputado de Turismo, Armando García Cuenca. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

La Diputación Provincial de Ávila ofertará el turismo de la provincia con una propuesta que recreará una plaza de pueblo de 150 metros cuadrados en la XXVIII Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), que se celebrará en Valladolid entre los días 13 y 16 de noviembre.

Bajo este formato, la institución provincial mostrará la riqueza turística, patrimonial, gastronómica y natural de la provincia, y dará cabida a actuaciones, degustaciones, presentaciones municipales y actividades participativas que buscarán atraer visitantes y consolidar a Ávila como referente en turismo rural y de interior.

El presidente de la Diputación, Carlos García, ha destacado que Intur es una cita "ineludible" para trasladar las fortalezas y potencialidades que tiene la provincia, y ha asegurado que se trata de una nueva oportunidad para difundir la oferta turística y aprender de otros destinos que participan en esta feria de referencia en materia de turismo interior.

El expositor de la institución provincial, de unos 150 metros cuadrados, servirá como soporte visual y espacio de encuentro para la divulgación de la oferta turística abulense y contará con una zona dedicada al astroturismo, uno de los ejes principales de la promoción provincial, en la que se instalará un planetario portátil que proyectará contenidos centrados en el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026.

El diputado responsable del área, Armando García Cuenca, ha detallado que el viernes 14 será el día central de la provincia en Intur, con un programa de presentaciones que incluirá la Feria de Turismo Ornitológico de Castilla y León (Ornitocyl 2026), que cada año gana en visitantes y mercado.

También se presentarán los recursos turísticos de la comarca de Alberche Pinares y Tierra de Pinares, a través de la asociación Asotur, integrada por 28 municipios; y ese mismo día se dará a conocer el proyecto turístico liderado por la Fundación Kerbest, así como las actividades y actuaciones de la campaña navideña que organiza el Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo.

El municipio de Gotarrendura ofrecerá una presentación de recetas tradicionales y una degustación de uno de sus platos típicos, mientras que Madrigal de las Altas Torres expondrá las actividades conmemorativas del 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica, acompañadas por una degustación de vino de Rueda, dentro de la única ruta del vino que actualmente discurre por la provincia.

También Arévalo tendrá un espacio destacado en el expositor, junto con la Escuela de Cocina y Restauración del Instituto Eulogio Florentino Sanz, que ofrecerá una degustación gastronómica. En esta jornada, la gastronomía y el enoturismo ocuparán una parte importante del programa con demostraciones de cocina tradicional abulense y catas de vinos de la D.O. Cebreros, a disposición de los visitantes.

Durante el fin de semana, los días 15 y 16, cuando Intur abre sus puertas al público general, continuarán las actividades promocionales en el expositor de la Diputación. Se presentará la nueva asociación de turismo La Sierra y el Valle en Movimiento, integrada por ayuntamientos de Piedrahíta, El Barco de Ávila y Gredos.

El Ayuntamiento de El Barco de Ávila mostrará su oferta turística, mientras que el de Piedrahíta promocionará sus recursos con una representación teatral ambientada en la localidad.

También se presentará la Ruta de los Belenes de Gredos, impulsada por la Asociación Arte y Cultura, que reúne belenes tradicionales elaborados con distintos materiales en más de 25 municipios.

A ello se sumarán talleres infantiles centrados en el arqueoturismo, el astroturismo y el patrimonio cultural y natural, dirigidos al turismo familiar.

El Ayuntamiento de Serranillos actuará con su tradicional rondalla, poniendo en valor el patrimonio inmaterial y las tradiciones locales. La presencia abulense se extenderá también al escenario central del expositor de la Junta de Castilla y León, donde el viernes 14 se presentará la nueva Asociación de Turismo de la Comarca de La Moraña, Raíces de La Moraña, junto con el plan de acción que coordinarán con la Diputación para la participación de la zona en el eclipse solar de 2026. En este proyecto colaborarán la Fundación Ávila y el Grupo de Observadores de Astronomía (GOA).

El sábado 15 se representará la recreación histórica de la Ruta de Carlos I de Laredo a Yuste, con más de veinte figurantes de la Asociación Cultural La Ponseca, y se presentará el Festival Máscara Ávila 2026, que este año tendrá como anfitrión al Ayuntamiento de Casavieja.

García Cuenca ha subrayado que el programa es "amplísimo, variado, divertido, rico, sabroso y atractivo" y que "la institución está al lado del tejido empresarial de la provincia para promocionar todos los productos turísticos, que son muchos, variados y de gran calidad".