Grand Slam Funk, London Afrobeat Collective y Mike Sánchez pondrán banda sonora al Duero en el Enclave de Agua de Soria

SORIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La décimo quinta edición del Festival Enclave de Agua regresa a la ciudad de Soria del 28 al 30 de julio con las actuaciones, entre otros, de Grand Slam Fynk como cabeza de cartel, London Afroebat o Mike Sánchez, que pondrán banda sonora al río Duero.

El festival regresa con géneros variados, actividades paralelas y conciertos vermut en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que la música se extienda por las calles bombeada desde el corazón del lavadero de lanas, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

El sábado 30 de julio será el turno de Grand Slam Funk como cabeza de cartel. Como aperitivo el viernes 29 actuará London Afrobeat Collective mientras que el jueves será un turno más rockero con Mike Sánchez and The Limboos.

DOS ESCENARIOS JUNTO AL DUERO

La principal novedad es el retorno al río recuperando la estructura de los años previos al COVID con dos escenarios y tres días de música durante toda la jornada con programación para todas las edades.

El festival ha logrado aglutinar a todos los estilos de la música afroamericana de raíces. Gran Slam Funk es un referente en Europa desde hace más de 20 años y London Afrobeat Collective, es una banda multicultural con gran número de componentes, con personas de cinco o seis países diferentes y una extensa carrera.

Mike Sánchez es un "genio" del rock and roll de los 50 que ha tocado con músicos como Eric Clapton. Lisa and The Lips vuelve a Soria después de unos años siendo una de las artistas que sobresale internacionalmente en el género del soul.

La representación nacional también destaca con Enlace Funk Experimet y Kamikaze Helmets y se mantendrán las sesiones de Dj y distintas acciones complementarias.

ENCLAVE VERMUT

Los conciertos vermut comienzan también este jueves día 28 con una primera escala junto al Kiosko en el parque de La Dehesa. A las 13.00 horas la actuación tiene como nombre propio a Groove Premade y a las 14.00 serán los Rollin'Black Dice.

El viernes 29 se desplegarán conciertos en el Tubo Ancho y en el Alto de La Dehesa junto a Casa Manolo con Mara Row Sexteto, Wasabi Cru, Vanessa and The Criminals y Cardelina. El sábado 30 se repiten espacios con El Guapo Calavera y con Ivyenco, Joe, Sánchez and Barez Bros y Blues Deluxe Band.

Enclave de Agua contará con un presupuesto próximo a los 160.000 euros sumando la parte artística, así como la producción del evento durante los tres días.

Por otro lado, se ha confirmado la proyección nacional de la cita tras alcanzar un acuerdo con Televisión Española y Radio Nacional de España que cubrirán el evento dentro de su programación y lo emitirán con una duración de más de dos horas quedando además en su podcast para promover la ciudad y el evento.