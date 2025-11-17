El grupo folclórico Cigarra repasa su medio siglo de vida en una exposición en Ávila

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez (derecha), con integrantes de Cigarra. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo abulense Cigarra, dedicado a la música folclórica, hace un recorrido por sus cincuenta años con una exposición multidisciplinar en el Episcopio, donde repasa los hitos de su trayectoria.

Los miembros de la formación y el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, han inaugurado la muestra titulada 'Todo lo cría la tierra. Cigarra, 50º aniversario', la cual reúne cartelería, noticias, publicaciones, fotografías y también acuarelas relacionadas con su trabajo y trayectoria, y los conciertos y las giras previstas.

"Cincuenta años no son nada si se pasan cantando", ha señalado una de las componentes del grupo, Belén Sáez, en la inauguración de la muestra, para la que han buscado entre las carpetas "qué recuerdos se podrían mostrar para aquellos que conocieron el grupo cuando" contaban con la edad de 17 y 18 años y descubrieron la música tradicional, sobre todo la de la provincia abulense.

"Porque si algo nos define es que cantamos lo que encontramos en Ávila y lo que otros han puesto también en cancioneros y podemos reproducir", ha agregado al respecto.

En la exposición, además de anécdotas, también se encuentran curiosidades como las autorizaciones de cuando grabaron un disco siendo menores de edad y tenían que llevar ante notario una autorización paterna, "pues había unas ayudas importantes tanto a la música como al teatro".

Belén se ha detenido unos minutos a recordar a Luis Martín Diez, cofundador del Nuevo Mester de Juglaría, fallecido recientemente, de quien Cigarra aprendió "mucho" y encontró el ánimo para seguir. Igualmente, ha recordado cómo una de sus referencias fueron los dulzaineros Cándido y Eutiquio, y cómo aprendieron a tocar la dulzaina y la incorporaron a su formación, así como otras rondas referentes de Burghondo, Piedralaves, Arenas de San Pedro entre otros.

Uno de sus componentes, además, recientemente ha escrito un libro con el trabajo del grupo, donde recoge el cancionero "de toda una comarca", fotografías y partituras, música "de campo", referido al gran trabajo de campo que hay detrás de este legado escrito.

"Ellos han defendido una parte de nuestro folclore que posiblemente hubiese desaparecido" sin su trabajo, ha dicho por su parte el concejal, en referencia a la recogida de los cánticos por "trasmisión oral" con la visita a pueblos y gente de avanzada edad, heredera de las canciones populares.

"Habéis puesto en valor algo que es muy nuestro, la tradición de la música folclórica", ha agregado sobre el grupo, que el día 29 de noviembre ofrecerá un concierto en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte por su 50 aniversario.