Grupo Mixto acuerda su portavocía a expensas de que la Mesa confirme que les mantendrá los medios y el viceportavoz

Los procuradores de Unidas Podemos, Pablo Fernández (i); Ciudadanos, Francisco Igea (c); y Por Ávila, Pedro Pascual; en la reunión mantenida en las Cortes.

Los integrantes del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León (Cs, Unidas Podemos y Por Ávila) han llegado a un acuerdo sobre quién será su portavoz pero no lo ha desvelado hasta que la Mesa de las Cortes les confirme que mantendrá los medios y los recursos con los que el grupo ha contado hasta ahora, que se permitirá una viceportavocía, así como que la portavocía puede ser rotatoria.

Así lo han explicado los procuradores de Cs, Francisco Igea; Unidas Podemos, Pablo Fernández; y Por Ávila, Pedro Pascual, después de una reunión de aproximadamente una hora para llegar a un acuerdo sobre quién será el portavoz del Grupo en un cargo que podría ser rotatorio.

Sin embargo, aunque han explicado que han llegado a ese acuerdo, se han remitido a la próxima reunión de la Mesa de las Cortes para ver si se les mantiene la portavocía, junto a la viceportavocía y la asesoría que tiene que tener el Grupo Mixto como lo ha tenido hasta ahora en "todas" las legislaturas.

Así lo ha explicado Pedro Pascual, quien ha señalado que esto es lo que le preocupa, ya que en la anterior legislatura había cuatro grupos políticos y cuatro asesores, pero ahora hay cinco grupos políticos, por lo que se pregunta si va a haber un quinto asesor.

De la misma forma, ha recordado, en todas legislaturas ha habido portavocía y viceportavocía y cuestiona si también se mantendrá esto porque, si todo ello continúa así, van a llegar a acuerdos "sin ningún problema".

Pascual ha dejado claro que "temen" que por ser tres miembros en el Grupo les puedan quitar portavocía, aunque creen que no debería de ser así y es lo que esperan.

En este contexto, tanto Francisco Igea como Pablo Fernández, han señalado que lo importante es que el Grupo cuente "con los medios y los recursos necesarios" para desempeñar su labor.

A LA ESPERA DE LA MESA

Fernández, quien ha calificado la reunión de "cordial", ha señalado que están a expensas de lo que diga la Mesa de las Cortes porque el hecho de que puedan tener los recursos y medios que el resto de grupos parlamentarios es "decisivo" para poder refrendar ese acuerdo al que han llegado y ha apuntado que a otros grupos --en referencia al que han conformado UPL y Soria ¡Ya!-- se les ha permitido mantener la portavocía.

A este respecto, ha apuntado que el Reglamento de las Cortes sí que permite la rotación de la portavocía, pero ha aclarado que es una de las cuestiones que la Mesa tiene que "refrendar".

Así, ha señalado que hay dos "ejes importantes", una es la posibilidad de que la portavocía sea rotatoria y otra la confirmación de que se mantienen los medios y los recursos que el Grupo Mixto tiene para desempeñar su labor política.

"Es fundamental que el Grupo Mixto no se le discrimine y no se le perjudique, menguando o mermando los medios y los recursos para poder desarrollar nuestra labor política", ha añadido Fernández, quien se ha mostrado convencido de que si es así "no habrá ningún problema" y el Grupo funcionará "con total normalidad" y habrá un "buen y correcto funcionamiento" llegando a acuerdos y entendiéndose "sin problemas".

En esta línea, Francisco Igea ha aclarado que lo que quieren es asegurarse de que se "cumple" el reglamento, "ni más ni menos", para que puedan ejercer su labor de control al Gobierno y la iniciativa de impulso legislativo y "eso exige unas condiciones para poder para poder dedicarse cada grupo" y ha recordado que el artículo 25 del Reglamento señala que el Mixto tiene los mismos derechos que el resto de grupos a excepción de la asignación fija, que se hace en proporción.

El procurador de Ciudadanos ha incidido en que los tres procuradores representan a casi el 12 por ciento del voto popular, 129.000 votos, y no "piden ni más ni menos que lo que representan otros señores con menos porcentaje de voto, pero más escaños".

Además, ha reiterado que lo que se reclama es que se mantengan las condiciones de todas las legislaturas anteriores, cuando también ha habido cinco grupos. "Eso va a depender del cumplimiento del Reglamento", ha añadido Igea, quien ha avisado de que si entendieran que no se cumplen las garantías constitucionales que les obliga a poder hacer su acción tendrán que tomar las decisiones "que fueran oportunas", pero ha afirmdo que están seguros "de que esto no va a ser así" porque todos están deseando que la legislatura empiece bien, con acuerdo y "dando ejemplo".

En cuanto a la próxima reunión de la Junta de Portavoces, el procurador de Unidas Podemos ha explicado que irá un representante del Grupo Mixto y en ella mantendrán la postura "unánime" y "consensuada" del grupo de mantener los medios y los recursos necesarios para poder desempeñar su acción política.

RESPALDO DE UPL

Precisamente a la situación del Grupo Mixto, el procurador de UPL Luis Mariano Santos, que ha formado parte del Grupo Mixto en las últimas legislaturas --en la XI ha conseguido constituirse en grupo propio con Soria ¡Ya!-- ha considerado "evidente" que no deben disminuirse las condiciones económicas del grupo que integrará a los partidos minoritarios para los que ha reclamado una "remuneración justa" ajustada a su trabajo en un Parlamento en el que no sólo existan funcionarios y jubilados.

"Es lógico que quien desempaña un trabajo tenga una remuneración justa", ha manifestado en concreto Santos que ha mostrado su esperanza de que todos los grupos tengan los mismos derechos con una petición a la Mesa de las Cortes para que "ayude" a los tres parlamentarios del Mixto a desempeñar su labor "de la mejor forma".

Según ha precisado a este respecto, uno de los objetivos de UPL y Soria ¡Ya! al constituirse en grupo propio era ayudar a ordenar el trabajo parlamentario ante el panorama de un Grupo Mixto inicial con nueve procuradores de cinco partidos distintos en el que habría "muchísimas dificultades".

