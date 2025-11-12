Los grupos presentan 77 enmiendas al proyecto de presupuestos de Diputación de Palencia, que asciende a 107 millones

PALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos con representación en la Diputación de Palencia han registrado un total de 77 enmiendas al proyecto de presupuestos de la institución provincia para 2026, que asciende a 107 millones de euros.

Así, concluido el plazo de presentación de enmiendas el PSOE ha registrado 38 enmiendas, Izquierda Unida- Podemos 38 y el diputado no adscrito Domiciano Curiel ha presentado una enmienda.

Siguiendo con el calendario de tramitación de Presupuestos, los grupos defenderán sus enmiendas en la Comisión de Hacienda que se celebrará este jueve 13 de noviembre.