La Guardia Civil retira y destruye dos granadas halladas en una vivienda de Oncala (Soria) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retirado dos granadas de mano localizadas en el interior de una vivienda de la localidad de Oncala (Soria), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.45 horas del sábado 22 de agosto, después de que se comunicara la localización de lo que podría ser una granada de mano en la buhardilla de un domicilio de la localidad.

Tras recibirse el aviso, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se desplazó hasta el inmueble y adoptó las primeras medidas de seguridad, como evitar cualquier manipulación del objeto hasta la llegada de personal especialista.

Ante las características del hallazgo se activó al Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil, cuyos especialistas se desplazaron hasta Oncala y, una vez en el lugar, realizaron las comprobaciones necesarias. Así, determinaron que el objeto localizado era una granada de mano ofensiva WZ.33.

Con autorización de la propietaria de la vivienda, los especialistas efectuaron además una inspección de la buhardilla para descartar la existencia de otros posibles artefactos, momento en el que localizaron una segunda granada de mano, en este caso una Otto Modelo 35.

Una vez examinadas ambas piezas por los especialistas, se comprobó que carecían de elementos explosivos y que, por tanto, no presentaban riesgo de detonación.

Las dos granadas fueron retiradas por los especialistas de la Guardia Civil para proceder posteriormente a su destrucción en condiciones de seguridad.

En este tipo de intervenciones, ante la localización de un objeto susceptible de ser un artefacto explosivo, la Guardia Civil establece como primeras medidas evitar su manipulación, asegurar la zona e impedir el acceso de personas al lugar.

Una vez activados los especialistas en desactivación de explosivos, estos se hacen cargo de la identificación y valoración del artefacto y determinan las medidas necesarias para su neutralización, retirada o destrucción.

La Guardia Civil recuerda que cualquier persona que localice una granada, proyectil, munición o elemento similar debe abstenerse de tocarlo o trasladarlo y comunicar inmediatamente el hallazgo a través del teléfono 062.