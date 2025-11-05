Hereu sitúa a Ávila como el "mejor ejemplo" para el modelo turístico que "necesita España"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el proyecto 'Una muralla verde' y las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, a 5 de noviembre de 2025, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha puesto a Ávila como "el mejor ejemplo" para el modelo turístico que "necesita España" ya que aúna patrimonio histórico, cultural, paisajístico y gastronómico.

Hereu ha visitado este miércoles, 5 de octubre, la ciudad para conocer el proyecto 'Una muralla verde' y las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que impulsa la mejora y puesta en valor de recursos turísticos emblemáticos.

En este contexto, ha subrayado, en declaraciones por Europa Press, que Ávila es "muy conocida por los españoles" y, ahora, "hay que dar el paso a que también mucha gente del mundo conozca la maravilla que representa".

Hereu ha destacado que el objetivo del Gobierno de España es desconcentrar el turismo por toda la geografía española, diversificar el producto para poder compartir con el mundo productos de más valor añadido, desestacionalizar la oferta a lo largo de todo el año y digitalizar la experiencia, como pilares de la estrategia de futuro del modelo turístico.

"Estamos ejecutando más de 500 proyectos en estos momentos en toda España", ha recordado al respecto, para incidir en que ello se realiza "de la mano de las comunidades autónomas y con el liderazgo de los ayuntamientos".

El ministro ha subrayado que esta política se enmarca en una estrategia de triple sostenibilidad, social, ambiental y económica, una línea que, según ha dicho, "tiene mucho que ver con el interés que tiene Ávila en función de esta estrategia".

En este sentido, ha incidido en que Ávila "expresa el interés por el patrimonio histórico, cultural, por el paisaje, por la calidad urbana, por la gastronomía y por el conjunto de valores que se quiere que el mundo descubra en las mil y una Españas que hay".

Hereu ha aseverado que Ávila cuenta con un "gran potencial" de desarrollo turístico, tanto por la "singularidad" de su patrimonio como por su "capacidad de ejemplificar el modelo que España quiere proyectar al exterior".

"Venimos a ver sobre el terreno la aplicación de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino", ha afirmado, a la vez que ha destacado las murallas de la ciudad como una "magnífica" imagen de proyección de esa política.

En el ámbito nacional, el ministro ha recordado que España superará este año los 94 millones de visitantes internacionales, cifra récord que ya se alcanzó el pasado año, aunque ha insistido en que el propósito no es tanto crecer en volumen como en calidad, a la vez que ha señalado que "lo más importante es que el ingreso de la economía española, a partir del turismo, está creciendo más de un 7 por ciento" en lo que se lleva acumulado.

"Este es un dato importante, porque es la riqueza que después nos toca redistribuir en los territorios", ha defendido, para recalcar que la "sostenibilidad social significa redistribuir correctamente los beneficios del turismo.

UN 15,5% MÁS DE TURISTAS HASTA SEPTIEMBRE

Respecto a la provincia, Hereu ha señalado que Ávila ha recibido hasta el mes de septiembre un 15,5 por ciento más de turistas internacionales, un crecimiento que refuerza el impacto del plan turístico que lidera el Ayuntamiento de la capital.

"Estamos para apoyar a los proyectos que dirige y que lidera el ayuntamiento y que supone adecuar infraestructuras o paseos e incorporar los principios de la sostenibilidad y también de la accesibilidad", ha manifestado.

Durante su visita a Ávila, Hereu ha puesto también en valor el peso del tejido industrial abulense, con la visita a la empresa Onyx Solar, que ha calificado como "uno de los magníficos ejemplos que tiene la industria en toda España".

La compañía, especializada en vidrio fotovoltaico, ha sido destacada por el ministro como "una fusión magnífica entre innovación, arquitectura y sostenibilidad", con más de 500 proyectos desarrollados en 65 países y una plantilla de más de 60 trabajadores.

Hereu ha señalado que "la industria es fuente de innovación, es fuente de exportación de bienes y también de servicios de conocimiento". Igualmente, ha recordado que España está en "proceso de reindustrialización y relocalización de la actividad", basado en el talento y la innovación, un contexto en el que considera a la empresa abulense como un ejemplo del modelo productivo perseguido.