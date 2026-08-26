Hereu toma "nota" para transmitir a Sánchez y Puente la petición de mejorar las conexiones ferroviarias de Salamanca

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la Catedral de Salamanca, a 26 de agosto de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que toma nota" para transmitir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, la petición de mejorar las conexiones ferroviarias de Salamanca.

En declaraciones recogidas por Europa Press en su visita a las actuaciones realizadas en la Catedral de Salamanca, Hereu ha atendido al teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez, quien le ha pedido hacer llegar a Sánchez la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias de la capital y la provincia.

Rodríguez ha hecho esta petición "desde la cordialidad institucional" y ha apuntado a las "enormes potencialidades" de Salamanca que se ven "castradas hoy porque no tenemos unas adecuadas conexiones ferroviarias con Madrid".

"Seguro que tienes datos de que nuestra ciudad tiene un enorme potencial turístico, es una ciudad que es una referencia en la enseñanza del español a nivel nacional e internacional. Somos una ciudad con dos universidades que atrae todos los años a decenas de miles de estudiantes, somos una ciudad de congresos y de encuentros", ha manifestado el edil al ministro, para pedirle que traslade al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes que atiendan las "justas reivindicaciones" de la sociedad salmantina.

Por su parte, Hereu ha reconocido que "es evidente que la conectividad es algo importante, no solo para el turismo, sino para justamente la cotidianidad de los ciudadanos". "Es evidente que tomo nota", ha añadido.

En este contexto, ha puesto en valor la conectividad como "uno de los grandes puntos fuertes que tiene España". "La conectividad que conecta a España con el mundo y la conectividad dentro de todas las ciudades españolas es uno de los puntos fuertes", ha concluido.