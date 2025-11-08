Herida una mujer en la salida de vía de un turismo en Ponferrada (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años ha resultado herida en la salida de vía de un turismo en la avenida del Bierzo, en la rotonda con la Avenida Ángel Pestaña, en Ponferrada (León), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 04.04 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para una mujer herida.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los efectivos sanitarios han atendido a una mujer de 43 años, trasladada más tarde al hospital de Ponferrada.