Herida una mujer tras salirse de la vía un turismo que ha dado vueltas de campana en Fuentearmegil (Soria)

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SORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el camino que une Fuentearmegil con Santa María de las Hoyas (Soria), donde el turismo en el que viajaba se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar a las 17.17 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo, que había quedado posicionado bocabajo, y solicitaba asistencia para una mujer que se encontraba consciente, herida y atrapada en el interior del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de San Esteban de Gormaz, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos asistenciales, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS).

Durante la gestión de la emergencia, los servicios de emergencias han confirmado que la herida ha logrado salir del turismo por sus propios medios, por lo que se ha anulado el aviso a los Bomberos de San Esteban de Gormaz.