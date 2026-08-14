Herida una persona tras salirse de la vía una furgoneta en la N-601 en Rapariegos (Segovia)

SEGOVIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía una furgoneta en el kilómetro 127 de la carretera N-601, a la altura del término municipal de Rapariegos (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 17.02 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de vía de una furgoneta.

El Centro de Emergencias 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Ávila para atender el siniestro y regular la situación derivada del accidente.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha movilizado varios medios para atender a los heridos, entre ellos un helicóptero medicalizado.