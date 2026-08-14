Herido un adolescente tras colisionar una moto y un turismo en la N-122 en Aranda de Duero (Burgos)

BURGOS, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista adolescente ha resultado herido este viernes tras colisionar la moto que conducía con un turismo en el kilómetro 271 de la N-122, en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 19.23 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la colisión entre un turismo y una motocicleta y solicitaba asistencia para el motorista.

El herido, un varón adolescente, ha referido dolor en el codo y la rodilla y presentaba heridas como consecuencia del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender al motorista, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local de Aranda de Duero.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del accidente para atender al herido, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado ni sobre un posible traslado sanitario.