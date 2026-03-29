Herido por arma blanca un joven de 18 años en la Plaza Mayor de Salamanca

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SALAMANCA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha resultado herido por arma blanca en una agresión ocurrida en la noche de este sábado en la Plaza Mayor de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 21.21 horas, cuando la Policía Local de Salamanca ha contactado con el 1-1-2 para informar de los hechos y solicitar asistencia para el varón herido.

El 1-1-2 ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyo personal sanitario ha acudido al lugar y ha atendido a un varón de 18 años quien finalmente ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.