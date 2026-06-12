Las siete asociaciones de Guardia Civil agradecen el "esfuerzo" de Mercedes González para dar prioridad a sus demandas

El nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid, Francisco Almansa, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil han agradecido este viernes el "esfuerzo" de su directora general, Mercedes González, para dar "prioridad" a sus demandas, una muestra de compromiso que, según dicen, "nunca habían vivido con ningún otro responsable de la Dirección General".

En un comunicado conjunto firmado por AUGC, Jucil o la Unión de Oficiales, las siete asociaciones representantivas del Consejo de la Guardia Civil agradecen que este pasado jueves, 11 de junio, Mercedes González optara por asistir a la reunión de este órgano de interlocución con la Dirección General.

Mercedes González había sido citada en el Senado para que diera explicaciones sobre sus encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', pero la comparecencia se ha aplazado al próximo martes debido a que la directora general alegó que tenía ya fijada esta reunión y que, además, iba a asistir a la célula de seguimiento del dispositivo de seguridad por la visita a España del Papa León XIV.

"No podemos dejar de reconocer el esfuerzo que está haciendo la directora de la Guardia Civil en las últimas fechas por recomponer las relaciones entre asociaciones y Dirección General, incluso habiéndose comprometido a bajar a la arena y liderar directamente los trabajos sobre los aspectos que más preocupan a los guardias civiles como la regulación de la jornada, compromiso que nunca habíamos vivido con ningún otro responsable de la Dirección General", han indicado en un comunicado conjunto.

De esta forma, estas siete asociaciones profesionales han expresado su "agradecimiento a la directora por darles prioridad" y antender a "los problemas que afectan a los guardias civiles". "Hasta ahora, siempre se nos venía relegando a un segundo plano", han subrayado.

También aluden a un plante en un Consejo de la Guardia Civil que se celebró el 18 de marzo para indicar que fue una protesta para pedir el reconocimiento de la profesión de riesgo y la aplicación de coeficientes reductores para el cálculo de la jubilación, algo que "excede" a la propia Mercedes González.

"La protesta ha dado sus frutos y se ha activado una mesa técnica en la Secretaría de Estado de Seguridad en la que participamos asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía", han concluido. El comunicado lo firman Unión de Oficiales, ASES-GC, AUGC, Jucil, APC, AEGC e IGC.