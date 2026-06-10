Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo: última hora y estado de las negociaciones de paz

Archivo - This long exposure photo taken on Feb. 28, 2026 shows flare trails of the interceptor missiles launched from Israeli air defense systems in Tel Aviv, Israel. - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo están "en la recta final" y ha adelantado que podría terminar de cerrarse "en dos o tres días", después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

"Estamos en la recta final de lo que será un muy, muy buen acuerdo", ha dicho, antes de insistir en que el pacto "no permitirá" que Irán obtenga armas nucleares, algo que Teherán niega que figure entre sus objetivos, y permitirá la apertura del estrecho de Ormuz, objeto de restricciones en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán: