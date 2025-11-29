Un herido tras una colisión entre un turismo y un tractor en un pueblo de Ávila

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB). - 112 CYL - Archivo

ÁVILA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en un choque frontal entre un turismo y un tractor que se ha registrado en la localidad abulense de Santo Domingo de las Posadas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.56 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de un accidente con atrapados en la mencionadas localidad.

La sala de aperaciones trasladó el aviso a los Bomberos de Ávila, ya que uno de los dos ocupantes del turismo se encontraba atrapado, así como a la Guardia Civil de tráfico y Emergencias sanitarias - Sacyl.