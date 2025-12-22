Un herido al colisionar un camión con una furgoneta en la AP-6, en Navas de San Antonio (Segovia)

SEGOVIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido al colisionar un camión con la furgoneta en la que viajana en la localidad segoviana de Navas de San Antonio, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se produjo a las 22:17 horas de este domingo, 21 de diciembre, cuando una llamada al 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso de un accidente al colisionar un camión con una furgoneta en el kilómetro 75 de la AP-6, en dirección Madrid, pasado el área de servicio de Villacastín, en el término municipal de Navas de San Antonio.

A consecuencia del impacto entre los dos vehículos, un hombre de unos 50 años, que está consciente y herido, quedó atrapado en el interior de la furgoneta.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Segovia, Bomberos de Segovia, y Emergencias sanitarias - Sacyl.

En el lugar los Bomberos de Segovia excarcelan a la víctima y actúan los servicios de emergencias sanitarias.