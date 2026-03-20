Un herido tras colisionar una moto y un turismo en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido tras colisionar la motocicleta en la que circulaba y un turismo en Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 19.58 horas, cuando se ha avisado al 112 de la colisión entre un turismo y una motociclesta en el Paseo de Zorrilla esquina con la calle Puente Colgante, donde se solicitaba asistencia para el motorista, un varón de 62 años, herido consciente.

Se ha dado avisamos a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al herido.