Herido el conductor de un camión hormigonera tras volcar y quedar atrapado en Tábara (Zamora)

TÁBARA (ZAMORA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión hormigonera ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras volcar y quedar atrapado en Tábara (Zamora), según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.14 horas, cuando se ha informado al 112 del vuelco de un camión hormigonera en el kilómetro 1 de la carretera ZA-902, en Tábara (Zamora), donde había resultado herido el conductor del vehículo, que se encontraba consciente pero estaba atrapado en el interior del vehículo.

El Centro de Emergencias ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de Zamora, a Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico, que ha evacuado al herido al Complejo Asistencial de Zamora.