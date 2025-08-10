Herido grave un varón tras caerse de un tejado en San Tirso (León)

SANTIRSO (LEÓN), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha resultado herido de gravedad tras caerse del tejado de una vivienda en San Tirso, localidad perteneciente al municipio de Vega de Valcarce (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

Los hechos han sucedido a las 8.26 horas de la mañana de este domingo, 10 de agosto, cuando el Servicio de Emergencia Sanitarias ha recibido una llamada que informaba de que un hombre se encontraba inconsciente tras sufrir la caída.

El 1-1-2 ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil en la que, posteriormente, se ha trasladado al herido al Hospital del Bierzo.