Herido un hombre de 72 años tras la salida de vía y vuelco de un turismo en Cistierna (León)

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años ha resultado herido este lunes a la altura del término municipal de Cistierna (León) tras salirse de la vía el turismo que conducía y quedar volcado en la calzada sobre el lateral del copiloto, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 11.51 horas, momento en el que varias llamadas han alertado de un accidente en el kilómetro 152 de la carretera CL-626, a la altura de la localidad de Valmartino, perteneciente al municipio de Cistierna. Según los alertantes, un turismo se había salido de la calzada y solicitaban asistencia para el ocupante del vehículo, quien se hallaba consciente y no podía abandonar el turismo por su propio pie.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Cistierna de la Diputación Provincial--ante la necesidad de asegurar el vehículo y asistir al ocupante--y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario del centro de salud de Cistierna y una dotación de una ambulancia de soporte vital básico han atendido al conductor, un varón de 72 años, quien estaba consciente en el momento de la asistencia inicial. El herido ha sido evacuado en ambulancia al Complejo Asistencia Universitario de León.