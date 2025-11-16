Herido un menor de nueve años tras ser atropellado por un vehículo en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor de nueve años ha resultado herido tras haber sufrido un atropello por un vehículo en la calle Menéndez Pidal en Palencia, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.07 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del atropello.

La sala de operaciones del 112 ha pasado el aviso a Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

El personal sanitario ha atendido y posteriormente trasladado al menor al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.