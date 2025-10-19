Herido un motorista de 23 años en un accidente en Salamanca

SALAMANCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 23 años ha resultado herido y quedado inconsciente en un accidente vial a la altura del número 45 de la calle San Pablo de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.09 horas de este domingo, 19 de octubre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba del accidente y de que el motorista se encuentra inconsciente tras la caída.

El 1-1-2 ha avisado a Policía Local de Salamanca, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil en la que finalmente se ha trasladado al herido al hospital de Salamanca.