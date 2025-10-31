Herido un motorista tras chocar contra un corzo en la SG-V-2041 en Cuéllar

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

CUÉLLAR (SEGOVIA), 31 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 47 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras resultar herido esta noche tras chocar contra un corzo cuando circulaba por la SG-V-2041 a la altura de Cuéllar (Segovia).

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha informado de que este accidente ha tenido lugar a las 23.34 horas del jueves, 30 de octubre, en el kilómetro 4 de la SG-V-2041, en Cuéllar, donde un motorista chocó contra un corzo.

Se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de Cuéllar y Sacyl movilizó una Unidad de Emergencias. Ya en el lugar, el personal sanitario atendió al motorista, un varón de 47 años que fue trasladado en UEnE al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.