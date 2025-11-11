Un herido en la salida de la vía de un camión en la A-6 en Rueda

RUEDA (VALLADOLID), 11 (EUROPA PRESS)

Un varón ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital de Medina del Campo tras resultar herido esta noche en un accidente en la A-6 en Rueda (Valladolid) en el que se ha visto implicado un camión, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 02.23 horas de este martes, 11 de noviembre cuando se avisó al 112 de la salida de vía de un camión en el kilómetro 167 de la A-6, en Rueda sentido Madrid, donde, había resultado herido el camionero, que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. Ya en el lugar, el personal sanitario atendió al camionero que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.