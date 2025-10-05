Herido un varón de 36 años tras el vuelco de un turismo en Encinillas (Segovia)

SEGOVIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 36 años ha resultado herido este domingo en el vuelco de un turismo en el kilómetro 88 de la carretera CL-603, en Encinillas (Segovia), según datos del 1-1-1 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.40 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en las que se informaba del accidente y de que el conductor estaba herido y atrapado.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Segovia, a los Bomberos de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CC) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de guardia de Segovia.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, un varón de 36 años a quien se ha trasladado más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con personal de Atención Primaria, al hospital de Segovia.