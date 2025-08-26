Herido un varón de 64 años tras volcar un turismo y quedar atrapado en Navas de Riofrío

NAVAS DE RIOFRÍO (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un varón de 64 años ha resultado herido tras volcar un turismo y quedar atrapado en su interior en el término municipal de Navas de Riofrío (Segovia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.46 horas, cuando se ha avisado al 112 del vuelco de un turismo en el kilómetro 4 de la V-7212, en Navas de Riofrío.

Los alertantes indicaban que había un varón que se encontraba consciente pero no podía salir del vehículo, por lo que se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Segovia y a Sacyl. En el lugar, los bomberos han liberado a la víctima, a la que ha atendido el personal sanitario.