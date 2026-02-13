Herido un varón en la colisión entre un autobús de auvasa y otro de una empresa en Poniente, Valladolid

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos autobuses, uno municipal de Auvasa y otro de una empresa privada, han colisionado este viernes por alcance en la plaza de Poniente de Valladolid y un varón ha resultado herido en uno de los vehículos con erosiones en la cara por la rotura de un cristal, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112 y de la Policía Municipal.

El siniestro se ha producido en torno a las 16.43 horas de este viernes, cuando los dos autobuses han colisionado por alcance en la céntrica plaza de Poniente, en la capital vallisoletana.

Los alertantes han solicitado asistencia para un pasajero de uno de los autobuses, un varón de 45 años, con erosiones en la cara por la rotura de un cristal.

El 112 dio avisamos a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Se informó también al Cuerpo Nacional de Policía.