Herrero (PSOE) sobre críticas de Puente al cartel de conciertos: "Respeto todos los gustos pero coincido con su opinión"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha coincidido con la "opinión" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, que, en un mensaje en la red social 'X', contrapone el cartel de los conciertos de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en el último año en el que él era regidor con el anunciado para este año.

Pedro Herrero ha sido preguntado por la polémica que ha generado este mensaje, en el que el exalcalde no planteaba opinión alguna y se limitaba a señalar "Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026.", con respuestas por parte del equipo de Gobierno municipal e incluso de Carolina Durante, uno de los grupos que actuará en la Plaza Mayor el próximo mes, que en su cuenta de 'X' aseguró en referencia a Puente: "Estás tú para hablar".

El portavoz socialista ha comenzado por mostrar su respeto por los gustos musicales y las "distintas sensibilidades" del público. "En el tema de las fiestas, como con tantas cosas en la vida, hay opiniones para todos los gustos. Y todas son respetables", ha precisado.

Herrero, que en 2022 formaba parte del equipo de Gobierno dirigido por Óscar Puente, como concejal de Hacienda, ha planteado que tiene su opinión y que "en este caso coincide con la del ministro", pero ha vuelto a insister en que la gente "podrá tener otras opiniones" que le parecen "respetables".

También, ante la respuesta de Carolina Durante a Óscar Puente, ha considerado que respeta "todo" porque "cada uno tiene su sensibilidad".

Eso sí, ha atribuido a Jesús Julio Carnero una afirmación en la campaña electoral en la que aseguraba que el PSOE "es más de Jason DeRulo" y que el PP es más "de Rosalía". Cabe apuntar que la mención a estos artistas fue una comparación del artista norteamericano con las obras de la integración ferroviaria y de la catalana con el soterramiento.

"No estaría mal que la trajera. Porque Derulo sí vino, ¿no?", ha apostillado Herrero, antes de recalcar que no le parece "muy productivo" entrar en estos debates porque "contra gustos no hay nada escrito".