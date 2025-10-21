Hierro aclara a Mañueco que Vox no está para mantener los "derechos de pernada" del PP y le pide que pida perdón

Fernández Mañueco acusa a Vox de ir "de la manita" del PSOE con el que se sienta "a escondidas" para frenar el presupuesto

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que Vox no está para mantener los "derechos heredados" y los "derechos de pernada" del Partido Popular al que ha afeado que crea que se puede pasear por Castilla y León "haciendo lo que a le da la real gana".

Hierro ha instado al jefe del Ejecutivo a pedir perdón a los ciudadanos bien por su "ineptitud" o bien por "intentar engañar" con el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026, cuya tramitación ha sido inadmitida por la Mesa de las Cortes en su reunión de este martes.

El portavoz de Vox instado a Fernández Mañueco a convocar un Consejo Extraordinario de Gobierno y a exigir allí responsabilidades a quienes le han metido "en el esperpento" vivido este martes en las Cortes tras la inadmisión de la tramitación de las cuentas en base a un informe de la Letrada Mayor por haberse registrado sin aprobación previa del techo de gasto no financiero --se vota mañana-- y sin Sección 20 aprobada por la Mesa de las Cortes.

Hierro ha aconsejado también a Fernández Mañueco que, tras exigir las responsabilidades, tome decisiones, como nunca hace, ha afeado, y se empiece a "plantear alguna cosa" si comprueba que ninguno de los consejeros o asesores que le rodean no ha sido culpable de lo ocurrido este martes.

"Si usted ha sido el autor intelectual, lo que tiene que hacer es empezar a plantearse alguna cosa, señor Mañueco", ha retado el portavoz parlamentario de Vox a Fernández Mañueco al que ha acusado de incumplir la ley, un hecho con el que le ha comparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿Qué diferencia hay entre que Sánchez no cumpla la ley o no la cumpla usted? ¿Qué diferencia hay entre que Sánchez esté en los banquillos o esté el Partido Popular de Castilla y León? ¿Qué diferencia hay entre que Sánchez no cumpla con la división de poderes o no la cumpla usted?", ha preguntado en concreto Hierro a Fernández Mañueco.

Por su parte, el presidente de la Junta ha ironizado sobre que es Vox el que va "de la manita" del Partido Socialista al que llama "banda criminal" en público mientras en privado "se sienta con ellos para compadrear" y para frenar el presupuesto "a escondidas". "Ustedes juntos, Vox y PSOE, están poniendo zancadillas al futuro de Castilla y León", ha zanjado al respecto.

"Me da la sensación que usted lo que quiere es meter el dedo en el ojo del candidato de Vox, el señor Pollán, que tenía que cumplir la ley de Hacienda y la Orden del consejero --de Economía y Hacienda--", ha ironizado también Fernández Mañueco que ha recordado que el presidente de las Cortes tenía que entregar los presupuestos de la Sección 20 en septiembre pero "no le ha dado la gana".

Por último, se ha ratificado en que la Junta de Castilla y León ha cumplido el Estatuto de Autonomía con la presentación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026.