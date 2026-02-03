Hierro responde a Mañueco que a Vox no le hacen falta cuatro años para cumplir y para él no son "suficientes" 38

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, David Hierro. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha respondido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que a su formación no le hacen falta cuatro años para cumplir sus compromisos mientras que para el PP no es "suficiente" con 38 que lleva gobernando en la Comunidad.

Hierro se ha expresado así en un acto en Valladolid junto a la portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de VOX, Rocío de Meer, antes de presentar el 'Informe Disenso: La Inmigración y su Impacto Negativo en el Estado de Bienestar'.

En este marco, el portavoz parlamentario ha respondido a Mañueco, quien, en referencia a posibles pactos tras las alecciones autonómicas convocadas para el próximo 15 de marzo en Castilla y León, ha defendido que exigirá "responsabilidad" y, ante todo, el compromiso de que "dure los cuatro años".

A este respecto, David Hierro ha afirmado que a Vox no le hacen falta cuatro años "para derogar la Memoria Histórica, para bajar las subvenciones a los sindicatos o anularlas, para bajar los impuestos de forma real" o para oponerse a Mercosur. "No nos hacen falta cuatro años. Al señor Mañueco parece que con cuatro años no le es suficiente porque lleva 38 años y no lo ha hecho", ha añadido el portavoz de la formación verde, quien ha criticado que Mañueco lleve "año y medio de campaña".

Por otro lado, Hierro se ha referido también a las críticas del presidente de la Junta, quien ha exhibido una 'pinza' verde y roja y un cartel para evidenciar los "100 acuerdos" alcanzados en las Cortes entre Vox y PSOE y como muestra de que los de Abascal han actuado en la Comunidad durante la legislatura como "muleta" de los socialistas para "obstaculizar avances".

UN PP "SOLO" AL VOTAR

Así, Hierro ha recomendado a Fernández Mañueco que "se lea lo que pone detrás de los carteles en los que hace las ruedas de prensa", algo que cree que no ha hecho con el cartel que tenía a su espalda este martes.

"En ese cartel ponía iniciativas que ha votado a favor Vox y el resto de los grupos de las Cortes de Castilla y León", ha asegurado el portavoz parlamentario, quien ha recordado que en ellas, "por ejemplo", se pedía añadir logopedas a Atención Primaria, más ayudas para maquinaria agrícola, hacer un colegio nuevo en León o ayudar a aquellos que "realmente" lo necesitan en el mundo agrario.

"El Partido Popular se ha quedado solo votando en contra de todas esas iniciativas", ha aseverado David Hierro, quien ha aconsejado al presidente del PP de Castilla y León que, en la próxima rueda de prensa, ponga "otro cartel" con las iniciativas que ha votado su formación junto con el PSOE contra derogar la memoria histórica, bajar las subvenciones a los sindicatos, bajar los impuestos a la vivienda o los impuestos de sucesiones entre tíos y sobrinos.

"Esas son las medidas que el Partido Popular ha votado con el Partido Socialista en Castilla y León", ha insistido el portavoz de Vox, quien ha recordado que una de las últimas fue "incentivar" y "apoyar" el acuerdo con Mercosur para que saliera adelante, "a pesar de ahora de toda la estafa y todo el engaño que quiere mantener el señor Mañueco intentando engañar a los agricultores y ganaderos, diciendo que el Partido Popular está ahora por la paralización de Mercosur, cuando ellos mismos han votado en Europa todo lo contrario".