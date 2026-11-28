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ZAMORA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 35 de la carretera N-631, en el término municipal de Ferreras de Abajo (Zamora), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado sobre las 13.27 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente de un turismo y solicitaba asistencia sanitaria para un varón que se encontraba consciente, aunque manifestaba encontrarse mal.

Tras recibir el aviso, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al herido.

Sacyl ha movilizado recursos sanitarios hasta el lugar del accidente para prestar asistencia al varón.