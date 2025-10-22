El Hospital de Medina del Campo inicia las obras para mejorar sus laboratorios de Hematología y Microbiología

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Medina del Campo (Valladolid) ha iniciado las obras para mejorar las instalaciones de los laboratorios de Hematología y Microbiología, que se suman a las ya realizadas en 2023 en el de Bioquímica.

El proyecto consiste en la renovación de unos 200 metros cuadrados divididos entre ambos laboratorios, y la inversión total prevista ascenderá a 72.000 euros, sumadas obras y nuevo mobiliario, señala la Junta a través de un comunicado.

Estos trabajos, que tendrán una duración aproximada de dos meses, van a suponer algunos cambios para los pacientes en las extracciones de sangre para análisis clínicos, que empezarán a realizarse fuera del área habitual a partir del jueves 23 de octubre. Los nuevos circuitos se señalizarán adecuadamente para que no haya confusión, y se ha diseñado un plan para que los pacientes no tengan dificultades a la hora de gestionar la extracción.

Las obras no afectarán a las prestaciones, de forma que se seguirán realizando en el Hospital de Medina del Campo todas las pruebas diagnósticas que se llevan a cabo habitualmente, sin necesidad de desplazar muestras o pacientes a otros centros, detalla la información.