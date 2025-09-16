El Hospital de Soria aborda la transformación y el futuro de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la salud

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Santa Bárbara de Soria ha celebrado este martes una jornada en la que se ha abordado la transformación y el futuro de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la salud en la que han participado más de un centenar de profesionales.

La bienvenida ha estado a cargo de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, y del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente.

"La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el ámbito de la salud a través de la innovación en diagnóstico, detección precoz, desarrollo de fármacos, robótica quirúrgica y asistencia virtual del paciente", ha señalado De Gregorio.

La delegada territorial ha incidido en la relevancia de la IA en el "presente y futuro inmediato" de la sanidad soriana. "Entre los avances recientes más significativos destacan la puesta en marcha de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital Universitario Santa Bárbara, con equipamientos punteros como el acelerador lineal de alta precisión o un TAC espectral", ha apuntado.

La delegada ha recalcado la implantación plena del sistema de cirugía robótica Da Vinci, con el que ya se han realizado 16 intervenciones quirúrgicas (siete de cirugía general, tres de ginecología y seis de urología). "La IA ofrece grandes expectativas para avanzar en la prestación de los servicios sanitarios", ha destacado Yolanda de Gregorio.

Por su parte, el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria ha puesto de manifiesto que este evento se ha planteado como un foro de diálogo entre expertos técnicos, clínicos y gestores sobre la implementación práctica de soluciones digitales. "Es fundamental conocer experiencias y proyectos exitosos en la aplicación de la IA en el ámbito de la salud y, sobre todo, analizar los retos y oportunidades que plantea la IA a los profesionales sanitarios y al sistema de salud", ha subrayado.

Tras la bienvenida, la conferencia inaugural la ha impartido Néstor Guerra, ingeniero técnico superior en Telecomunicaciones, executive MBA por EOI. Corporativa, Tecnología IA y Lean Startup, y profesor MBA EOI/ISD. El ingeniero ha disertado sobre la 'IA, de herramienta a aliado digital: LRMs (Large Reasoming Models) y agentes hacia la nueva la AGI (Artificial General Intelligence) en la salud'.

Experto en Innovación Corporativa, Tecnología e Inteligencia Artificial con una contrastada trayectoria, Néstor Guerra ha expuesto cómo la IA sirve para mejorar los resultados clínicos. "También para avanzar en los tratamientos personalizados, optimizar la eficiencia del sistema de atención sanitaria o reducir la carga administrativa en el procesamiento de grandes volúmenes de datos", ha agregado.

Así, ha abordado las últimas tendencias, avances y casos de uso en distintos ámbitos sanitarios. En este sentido, ha señalado que hay que trabajar en tres áreas para su implantación real como la valoración, aprobación y acreditación de las herramientas en casos clínicos, la fase de cómputo, que requiere de financiación, así como la parte regulatoria.

Su aplicación llevará "distintos ciclos" con la parte clínica la que más "pueda tardar" dentro de "un periodo transitorio que no culminará posiblemente nunca porque estará en continua adaptación", ha manifestado Guerra. La jornada ha proseguido con una mesa redonda sobre 'Experiencias de éxito y proyectos de futuro', en la que se han tratado diversos ejemplos de las oportunidades que ofrece la IA a la sanidad.