Un 'hub' ciclologístico en Valladolid ofrece espacios para el reparto de mercancías en bici a partir de 25 euros al mes

Gutiérrez Alberca (i), en la inauguración del hub. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, junto con Auvasa, ha dado "un paso decisivo" hacia la movilidad sostenible con la apertura del Hub de Ciclologística BIKI, un "espacio innovador que redefine la forma en que se realizan los repartos en la ciudad" con una cuota mensual de 50 euros, pero con un descuento del 50 por ciento para autónomos y pequeñas o medianas empresas.

Ubicado en la calle Arribas, el espacio se convierte en un punto "neurálgico" para la micrologística urbana en bicicletas. "Su diseño responde a una necesidad creciente: ofrecer soluciones sostenibles para la distribución de mercancías en la última milla, reduciendo el tráfico de furgonetas y fomentando el uso de la bicicleta para actividades laborales de reparto", detalla el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La parte interior del local, de algo más de 400 metros cuadrados, está dividida entre la planta de acceso y la planta del sótano, las cuales se encuentran comunicadas por un ascensor-montacargas que permite subir y bajar las mercancías dentro de la propia bicicleta de carga.

Este espacio interior está destinado al uso por parte de aquellas personas que contraten uno de los seis almacenes, de aproximadamente 20 metros cuadrados cada uno. Igualmente, esta parte cuenta con una zona de taller para la reparación de las bicicletas, así como de un armario de seguridad para la carga de las baterías y para guardar la mercancía de los usuarios del Hub.

En concreto, el hub cuenta con dos áreas diferenciadas. Una zona de taquillas para la entrega autónoma de paquetería, disponibles 24/7 (24 horas al día los siete días de la semana), que facilitan la logística sin depender de horarios; y una zona privada, con locales independientes de unos 20 metros cuadrados, "ideales para empresas, cooperativas y autónomos que gestionan repartos". Cuenta con áreas privadas para tareas de almacenamiento, junto con zonas comunes de taller, zona de rotura de carga, oficina, aseos y ascensor de carga.

"Este diseño permite que cada usuario disponga de un espacio adaptado a sus necesidades, fomentando la colaboración y la eficiencia", añade la información.

TARIFAS

Las tarifas son "muy asequibles" con el objetivo de "impulsar y animar" la utilización de estos espacios y ser "una opción real para cualquier tipo de actividad relacionada".

La tarifa por un puesto privado y acceso a las zonas comunes será de tan solo 50 euros al mes, mientras que la zona para colocación de taquillas inteligentes (locker) tendrá un precio de 10 euros al mes. A estas tarifas se les aplicará un descuento del 50 por ciento para autónomos o pequeñas/medianas empresas si utilizan el Hub para uso laboral o reparto (con certificado de actividad).

Se realizarán abonos mensuales para la utilización de los puestos del Hub o para la zona Locker, mediante contratos con Auvasa de duración mínima de un año, con posibilidad de renovación. En la zona privada del Hub se pone a disposición, para todo aquel que lo necesite, 6 zonas para el desempeño de tareas propias a la micrologística.

Cada empresa o persona usuaria tendrá a su disposición uno o varios locales independientes para el almacenaje y zonas compartidas de taller, ascensor de carga, aseos y oficina. Además, el hub cuenta con zonas de trabajo para la rotura de embalaje y clasificación de la mercancía, para gestionar los pedidos y envíos, así como zona de aseos con ducha incluida, añade el Consistorio.

Acceder al servicio del Hub es muy sencillo: basta con enviar un correo a clientes@auvasa.es o llamar al 983 45 77 20. En pocos pasos, empresas, cooperativas y autónomos podrán reservar su espacio y comenzar a operar en un entorno diseñado para la logística del futuro.