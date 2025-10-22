'Huellas y fugas' revela lo "oculto" del proceso creativo del cine español en la Seminci

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Huellas y Fugas. El cine español en la 70ª Seminci' ha abierto sus puertas en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo de San Benito como una invitación a descubrir lo oculto del proceso creativo del cine español, mostrando el recorrido desde la idea inicial --a través de bocetos, objetos de atrezo o vestuario--, hasta la materialización de la obra en la pantalla.

En este marco, el director del festival, José Luis Cienfuegos, ha subrayado que el objetivo de esta muestra es "dar a conocer esa información que normalmente queda oculta y que, sin embargo, demuestra el origen, el pálpito y la mirada del director".

Comisariada junto al escenógrafo y artista visual Ramón Isidoro, la exposición reúne materiales originales de 16 producciones españolas que participan en las distintas secciones del certamen, desde la Oficial hasta Tiempo de Historia o Alquimias. Entre los objetos expuestos figuran bocetos, storyboards, cuadernos de rodaje, vestuario y elementos de atrezo que reflejan el trabajo colectivo que sostiene cada obra cinematográfica.

Isidoro ha reconocido que la preparación de la muestra ha sido "una carrera a toda velocidad" por la complejidad de reunir materiales tan diversos en poco tiempo, pero ha considerado que el resultado "muestra un poco las tripas del cine español" y su funcionamiento.

El recorrido permite asomarse al universo de películas como 'Lionel', de Carlos Saiz, de la que se exponen fotografías de rodaje, un faro de coche y un traje de bombero; 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, con sus marionetas protagonistas; o la figura de cartón de un artista coreano con el que conversa la protagonista de 'Tres Adioses', de Isabel Coixet.

Por su parte, la concejala de Turismo, Blanca Jiménez Cuadrillero, ha destacado que la exposición "marca el inicio de una de las semanas más importantes para Valladolid", al ofrecer una forma de disfrutar del cine "fuera de las salas" y prolongar la experiencia del festival hasta el 19 de noviembre.

Con 'Huellas y fugas', la Seminci celebra su 70 edición poniendo el foco de la creación cinematográfica y en las huellas que cada película deja más allá de la pantalla.