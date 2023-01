Ibáñez se disculpa por el error y la oposición tilda de "incompetentes" a PP y Vox

VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ángel Ibáñez, se ha disculpado en el Pleno de las Cortes por el error en la votación de su Grupo durante el debate de la Ley de Medidas Tributarias al aceptar las enmiendas del PSOE, mientras que todos los grupos de la oposición han criticado la situación que se vivió y la han considerado un "espectáculo bochornoso".

Ibáñez ha insistido en sus disculpas por el error durante su intervención en el Pleno en el que se ha admitido la tramitación de la Proposición de Ley de Medidas Tributarias presentado por PP y Vox para subsanar la situación que se dio en la sesión del 23 de diciembre.

"Con total humildad corresponde pedir disculpas", ha señalado el viceportavoz 'popular, quien ha lanzado este mensaje a todos los ciudadanos de la Comunidad, a la Junta por haber dejado "varado" el proyecto de Ley y a la Cámara y a todos sus representantes.

No obstante, el procurador de Vox Francisco Javier Carrera, quien intervino para argumentar su voto favorable a la tramitación de esta proposición de ley, no se ha disculpado aunque sí ha reconocido el error que también cometió su grupo y, sin embargo, ha aprovechado para culpar a la oposición de intentar "sacar partido" de la confusión que se generó en el Parlamento.

Por su parte, la procuradora socialista Rosa Rubio ha considerado que la situación que se dio el pasado 23 de diciembre y que ha llevado a tener que celebrar esta sesión es "la mayor vergüenza y el mayor esperpento que se ha vivido en la casa de los castellanos y leoneses". "Se trata de una Proposición de Ley presentada para enmendar una torpeza, una incompetencia, PP y Vox no están a lo que deberían que es a gobernar y a gestionar", ha lamentado.

Rubio ha lamentado que los procuradores de PP y Vox no sepan "distinguir" entre "sí o no". "Botón verde y rojo, no son capaces de pensar y razonar, cualquier personaje de Barrio Sésamo lo haría mejor que ustedes", ha criticado. "No están a la altura de nuestra tierra, no están capacitados para gobernar", ha insistido, tras lo que ha arremetido contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para afear que no "supiera" lo que estaba votando.

"No es capaz de diferenciar el sentido de una frase y de apretar el botón adecuado cómo va a ser capaz de gobernar Castilla y León", se ha preguntado Rubio, tras lo que ha considerado que Mañueco es el responsable del "circo parlamentario".