Identificadas las dos presuntas autoras de hurto y estafa en Burgos mediante el método del 'scalping'. - POLICÍA NACIONAL BURGOS

Las dos presuntas autoras se apoderaron de forma fraudulenta de más de 1.100 euros tras descubrir el PIN de la tarjeta bancaria de la víctima y posteriormente sustraer la misma

BURGOS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha logrado identificar a dos mujeres de origen balcánico como las presuntas autoras del hurto de una tarjeta de crédito de una vecina de la capital que luego, tras haber obtenido el PIN de la misma, utilizaron para realizar distintas compras por valor de más de 1.100 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A finales del pasado mes de enero una vecina de Burgos acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para comunicar que, tras sufrir la sustracción de su cartera, personas desconocidas habían efectuado varios cargos no autorizados de efectivo de su cuenta corriente cuyo perjuicio ascendía a unos 1.100 euros.

A partir de ese momento, agentes encargados de la investigación de delitos económicos de la Policía Nacional de Burgos iniciaron una investigación para tratar de esclarecer los detalles del hecho denunciado, el cual respondía a las características de la modalidad de estafa conocida como 'scalping'.

Dicha modalidad consiste en realizar múltiples operaciones rápidas para obtener pequeñas ganancias de movimientos de precios muy reducidos. Los operadores, llamados 'scalpers', abren y cierran posiciones en cuestión de segundos o minutos, buscando que la suma de estas ganancias pequeñas se traduzca en un beneficio notable.

De modo resumido, el proceder en esta especialidad delictiva es el siguiente: los presuntos autores seleccionan o señalan sobre el terreno--en la línea de cajas de comercios, en cajeros automáticos...--a víctimas que consideran propicias, en general personas de edad avanzada, con limitadas capacidades de prevención y respuesta.

De manera hábil y discreta, un miembro del grupo consigue observar cómo la víctima marca el número PIN en el momento de abonar el producto o extraer dinero. Momentos más tarde, normalmente dando tiempo a que esta persona abandone el comercio o establecimiento donde ha utilizado la tarjeta, otro miembro de la banda aborda a su víctima, logrando al descuido apoderarse de la tarjeta bancaria cuyo PIN ya conoce.

Por último, perfeccionan la acción criminal, efectuando reintegro de efectivo hasta el límite diario permitido en la misma y/o hasta que la víctima se da cuenta de lo ocurrido y anula en la entidad bancaria dicha tarjeta.

Las presuntas autoras del hecho investigado, calificado como hurto y estafa, son mujeres jóvenes de origen balcánico, y están procesadas por la reiterada comisión de acciones de similar naturaleza. De hecho, desde el mes de febrero se encuentran en prisión por orden judicial, tras ser identificadas por varias estafas cometidas en ciudades como Logroño, Salamanca o Huesca.