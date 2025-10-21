Identificado en Palencia un menor de 12 años por agredir en el instituto a otro de 15 que acabó en el hospital

Archivo - Coche de la Policía Local de Palencia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha identificao a un menor de doce años como presunto responsable de la agresión a otro menor de 15 en un instituto, tras lo que éste último tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

Los hechos se produjeron en torno a las 12.24 horas de este lunes, 20 de octubre, cuando la madre de la víctima llamó al 112 y alertó de que su hijo había sido golpeado y pateado, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Una patrulla de Policía Local medió entre ambas partes e informó de los derechos que les asistían mientras que el menor agredido fue atendido y trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión.