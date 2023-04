Igea afea a Mañueco que no haya sido un caballero al no disculparse por su peineta a una socialista

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha afeado este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no haya sido un caballero al no disculparse por su "peineta" en al anterior pleno a una socialista.

"Señor presidente, no sé si es usted o no moderado, lo que estoy seguro que no es un caballero", ha iniciado su intervención en concreto Igea en su pregunta de control a Fernández Mañueco a quien el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, había preguntado por su moderación y había pedido una disculpa por su peineta a una socialista en el debate de una iniciativa para los enfermos celiacos.

"Poco le habría costado decir lo siento mucho, señora Rubio, y se hubiera comportado como un ciudadano normal", ha sentenciado el que fuera socio de Gobierno de Fernández Mañueco.