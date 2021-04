Igea asegura que la Junta no cederá al "chantaje" y el "maximalismo" en el Diálogo Social

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no cederá al "chantaje" y al "maximalismo" y ha advertido de que "firmados o no" los acuerdos las políticas para desempleados se van a llevar a cabo.

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha referido así a las exigencias de los sindicatos de incluir las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el Plan Anual de Empleo (Paecyl) y la III Estrategia de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo como se ha hecho "en los últimos doce años", algo sin lo que han asegurado que no firmarán los acuerdos, aunque muchos de ellos están prácticamente cerrados.

El vicepresidente de la Junta ha afirmado que la Junta no ha "paralizado" el Diálogo Social ni lo va a hacer y, de hecho, ha asegurado que se han mantenido "más reuniones que nunca", pero ha aseverado que "el diálogo no es imposición, es diálogo" y "las prerrogativas del Ejecutivo son del Ejecutivo, que es el que gobierna".

En esta línea, ha explicado que se tienen "multitud" de acuerdos listos para firmar, "pero nadie se puede instalar en el chantaje permanente" porque no van a "ceder al chantaje".

"No se puede negociar así, y las sentencias naturalmente se van a cumplir, le guste o no le guste al Diálogo Social", ha asegurado Igea, quien ha expresado que están "muy satisfechos" con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Agrupación de Entidades de Formación contra las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo en Castilla y León del año 2019.

"Sabemos que eso generó un disgusto notable en parte de los agentes, pero esto viene a ratificar los informes de las políticas activas de empleo y el diálogo se va a abrir a todos los sectores, la libre concurrencia va a existir", ha advertido el portavoz de la Junta, quien ha agregado que "hay que entender que es un tiempo nuevo" con un gobierno de coalición "que tiene muy claro que hay cosas que van a cambiar".

DIÁLOGO SIN "AMENAZA"

Por ello, considera que es mejor sentarse a dialogar "con tranquilidad" y dejarse de "maximalismo, amenaza, malos modos" y maneras de dirigirnos a la Administración porque ésta "no responde a esa manera de negociar y no va a responder".

"Más diálogo que nunca, más acuerdos que nunca, pero paralizar el crecimiento, las políticas necesarias para nuestros desempleados desde el maximalismo no va a suceder y no lo vamos a permitir", ha insistido Igea, quien ha afirmado que "firmados o no" las políticas se van a ejecutar.

Así, ha hecho un "llamamiento" a la reflexión a los agentes del Diálogo Social, ha asegurado que siempre están dispuestos a dialogar, pero ha aclarado que no van a demorar "mucho más" la ejecución de políticas de empleo necesarias para la Comunidad, "entre otras cosas porque el acuerdo casi 90 por ciento y no se va a paralizar por el chantaje o el maximalismo".

