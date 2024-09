Igea augura elecciones "a corto", Fernández en mayo o junio y Gallardo dice a Mañueco que va "por muy mal camino"

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha vaticinado este jueves elecciones en Castilla y León "a corto" y el portavoz de su grupo y procurador por Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha augurado que los comicios autonómicos serán en mayo o junio de 2025.

"Ya les aventuro, ya les auguro y no me equivoco que en mayo o junio del año que viene habrá elecciones autonómicas en Castilla y León", ha aseverado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha insistido en que él no se equivoca para reiterar que en mayo o en junio de 2025 habrá una nueva cita con las urnas.

Pablo Fernández ha lamentado no obstante que el adelanto electoral en Castilla y León --las anteriores se celebraron el 13 de febrero de 2022-- se producirá porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "no sabe gobernar ni legislar".

El de Unidas-Podemos ha puesto como ejemplo el "papel catastrófico" que, a su juicio, el jefe del Ejecutivo ha obligado a hacer al "pobre portavoz parlamentario" del PP, Ricardo Gavilanes, al rechazar la posibilidad de llevar al próximo pleno la toma en consideración de la proposición de Ley de Concordia que el PP registró de forma conjunta con Vox.

Por su parte, el procurador Francisco Igea ha basado su augurio de elecciones "a corto" en el "giro inesperado de los acontecimientos" producido ayer cuando el presidente de la Junta comprometió el grado de Medicina en las universidades de Burgos y de León.

"Huele a elecciones a corto", ha pronosticado el que fue socio de Gobierno de Fernández Mañueco en la anterior legislatura. "Todo es bueno para Mañueco si él permanece. Sólo hay un objetivo del Partido Popular en esta Comunidad que es permanecer", ha concluido.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha acusado a Fernández Mañueco de haber pasado del no a las dos facultades de Medicina a empezar a hacer campaña electoral. "Ahora pretende decirnos que lo que era imposible porque lo proponía el Partido Socialista, porque lo demandaban los ayuntamientos de León o de Burgos, ahora sí", ha criticado el socialista que ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de estos grados "de forma inmediata" y "cuanto antes".

Respecto al presupuesto, ha acusado a Fernández Mañueco de haber engañado a sus dos anteriores socios y se ha preguntado si ahora quiere buscar un tercero al que engañar cuando "no hay ni siquiera un ofrecimiento de acuerdo presupuestario previo por parte del Partido Popular", ha aclarado.

"Cuanta más gente engaña le resulta mucho más difícil encontrar nuevos incautos", ha advertido Tudanca que ha vaticinado que en el PP va a intentar ahora hacer una "labor de maquillaje" para aparentar "que vuelven a ser aquel Partido Popular moderado de aquellos lejanos tiempos cuando el señor Mañueco no era el presidente".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox y último socio de Gobierno de Fernández Mañueco, Juan García-Gallardo, ha advertido al presidente de que va "por muy mal camino" si bien ha aclarado que a él no le gusta hablar de hipótesis porque no tiene una bola de cristal.

"Yo hablo de lo que conozco y lo que sé y lo que conozco son las conductas que van manifestando el señor Mañueco y los distintos líderes del Partido Popular en Castilla y León", ha explicado García-Gallardo que ha recordado que la realidad es que el presidente de la Junta sabe que puede prorrogar los presupuestos de 2024, "tras lo que se verá si convoca elecciones o no", ha apostillado.

García-Gallardo ha ironizado sobre que Fernández Mañueco quiere ser Alberto Núñez Feijóo que, según ha recordado el de Vox, ganaba las elecciones en Galicia con mayoría absoluta mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León está confundido y "mirando de reojo a ver qué es lo que quiere el señor Tudanca", el dirigente socialista al que el de Vox ve ahora "dando palmas con las orejas y gozoso ante la deriva del señor Mañueco" a lo que ha añadido que los sindicatos "también están de celebración".

Finalmente, se ha preguntado si alguien cree de verdad que el Partido Popular quiere aprobar unos nuevos presupuestos para Castilla y León y ha reiterado que los de Vox no están para perder el tiempo.