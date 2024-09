Igea no asistirá mañana a una reunión con Mañueco que considera "incompatible" con que el PP le "ignore" en las Cortes

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea no acudirá este lunes, 16 de septiembre, a la reunión a la que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado a los representantes de los distintos partidos con representación en el Parlamento, ya que ve "incompatible" dialogar en el Gobierno con que el Grupo Popular le "ignore" en las Cortes.

Igea ha respondido de este modo a la invitación a este encuentro que ha recibido desde el gabinete del presidente. Así, en su contestación ha asegurado haber visto con "sorpresa" e "indignación" que el PP sigue sin responder a sus cuestiones en las Cortes pese a la salida de su anterior portavoz Raúl de la Hoz.

"Ignorar continuamente las iniciativas y enmiendas de un procurador electo es poco compatible con solicitar después su colaboración a nivel institucional", ha relatado Igea, quien ha tildado esta invitación y el encuentro de "tomadura de pelo".

"Me perdonarás por tanto que no me preste a esta nueva burla a los votantes que tan generosamente depositan su confianza en mi y a quienes debe de representar lo más dignamente posible", ha trasladado el procurador, quien ha insistido en que sigue dispuesto al diálogo en las Cortes.

Por último, el Igea ha calificado de "escena de diván" la reunión convocada por Mañueco. "Estoy seguro que encontrará alguna otra Inés más predispuesta para seguirle en su cansino papel de Don Juan", ha zanjado.