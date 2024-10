Igea tacha de "estupidez sin límites" y de "estafa" a los estudiantes y a la CCAA implantar Medicina en León y en Burgos

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Parlamentario Mixto y médico de profesión, Francisco Igea, ha tachado de "estupidez sin límites" y de "estafa" a los estudiantes y a la Comunidad Autónoma implantar los estudios de medicina en León y en Burgos como consecuencia de una "política a corto" en la que sólo importan las elecciones que vienen.

Francisco Igea ha advertido de que tener cuatro facultades de Medicina para dos millones de habitantes es "un auténtico escándalo" y la constatación del fracaso de Castilla y León como Comunidad y ha recordado que en el País Vasco sólo hay una.

"No sé por qué Zamora, Ávila o Segovia no se suman a este carro de despropósito", ha ironizado al respecto para afirmar en el mismo sentido sarcástico: "Parece ser que la señora Lucas --la consejera de Educación-- no se va a presentar a las elecciones, porque, si no, ya también de paso habríamos reabierto el colegio de Soria".

"Aquí lo único que importa es que en mayo va a haber elecciones y que el señor presidente ha decidido jugar, como siempre, a corto", ha reprochado Igea que ha criticado la "miopía política insufrible", el "egoísmo personal" y la "falta de moral inaceptable" de Fernández Mañueco al que ha recordado que cuando estas nuevas facultades vean sus frutos en 2037 él no estará como presidente de la Junta.

"Tendrán médicos de baratillo, de a peseta", ha advertido también Francisco Igea para quien la puesta en marcha de dos nuevas facultades de Medicina en Castilla y León sólo conseguirá "proletarizar" la profesión médica "para que haya profesionales suficientes y baratos" con el "silencio asombroso" de los colegios de médicos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha compartido con Igea que el anuncio de las dos facultades de medicina, que ha considerado "positivo", tiene una "clave absolutamente electoral" por parte de un Partido Popular al que "le dan igual la facultad de Medicina en León y en Burgos y le dan igual las médicas y los médicos".

Pablo Fernández ha defendido que es "positivo" que haya facultades de Medicina en León y en Burgos para que los médicos se puedan formar en esta Comunidad Autónoma pero ha apostillado que también hay que trabajar para retener los titulados en Medicina de las cuatro facultades que va a haber en Castilla y León.

"Hay que retener a los egresados en esas facultades para que puedan ejercer en esta Comunidad y para que no se vayan a otros lares, como sucede actualmente y con lo que provoca ese déficit, esa carencia lacerante de facultativos en Castilla y León", ha pedido en concreto.