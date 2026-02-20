La iglesia de la Vera Cruz de Salamanca mejora su iluminación para "reforzar su atractivo turístico"

El concejal de Turismo, Ángel Fernández; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, Tomás González. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de la Vera Cruz de Salamanca ha estrenado su nueva iluminación y la mejora de su instalación eléctrica con el objetivo de "reforzar su atractivo turístico", como ha indicado el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha sido el encargado de encender por primera vez la nueva instalación.

El proyecto ha contado una inversión de 33.137.06 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Salamanca, cofinanciado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España.

El presidente de la ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz, Tomás González Blázquez, ha presentado esta viernes la culminación del proyecto en el templo que es uno de los mejores ejemplos del barroco salmantino, especialmente por su retablo principal atribuido a Joaquín de Churriguera.

González ha destacado además que pronto esperan abrir de manera más regular el coro, "que es una de las estancias más atractivas" del templo. En esta línea, ha añadido que también han mejorado "los pasillos de acceso al mismo", han colocado "paneles que detallan la historia y el patrimonio de la cofradía" y esperan ampliar la zona expositiva porque las joyas ocultas de la Vera Cruz deben ser compartidas".

Tomás González ha añadido que las necesidades de conservación del edificio son "muchas", aunque saben que las autoridades son sensibles a esta circunstancia. "Desde la cofradía de la Vera Cruz seguiremos pendientes, atentos, velando desde nuestra modesta capacidad por la conservación del rico patrimonio que nos han legado tantas generaciones desde la fundación de nuestra Cofradía el 3 de mayo de 1506", ha destacado.

El objetivo de esta intervención ha sido presentar la iglesia en condiciones adecuadas de iluminación y preservar el patrimonio local, desde el respeto a sus valores arquitectónicos y artísticos y a su valor histórico. En su ejecución, se han aplicado criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con instalaciones que minimizan el consumo eléctrico, como ha recordado también el primer edil.

La actuación ha consistido en adecuar todo el sistema eléctrico a la normativa actual, la instalación de los circuitos de iluminación, además de la colocación de luminarias y proyectores led en todo el templo, lo que permite que destaquen elementos arquitectónicos como las cúpulas, y decorativos como el retablo y piezas artísticas de la iglesia.

García Carbayo ha recordado la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Vera Cruz, especialmente desde el año 2019 cuando se acordó la apertura al visitante de la iglesia. "Un ejemplo más de que, cuando se trabaja en equipo, la ciudad avanza", se ha felicitado.

La iglesia Vera Cruz es una de las más representativas del barroco salmantino. Fue levantada por la Cofradía Vera Cruz a comienzos del XVI, sobre una antigua ermita románica de la que apenas hay datos, como ha recordado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

La portada fue trazada por el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón y el retablo principal se atribuye a Joaquín de Churriguera durante una remodelación realizada en el XVIII. El retablo destaca por su profusa decoración, siendo exponente claro del estilo churrigueresco, destacando esta iglesia entre el barroco salmantino.

El retablo está presidido por la imagen de la Inmaculada Concepción de Gregorio Fernández. También cuentan con la Cruz procesional de plata en una hornacina del muro del Evangelio, obra de Pedro Benítez, y obras de Alejandro Carnicero, Juan de Villabrile y Ron, Pedro Hernández.