La II Jornada Women's Legacy reivindica en Salamanca a los referentes femeninos "silenciados" en el currículo educativo

SALAMANCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada Women's Legacy se ha celebrado este jueves, 12 de marzo, en Salamanca, donde ha reivindicado a los referentes femeninos en diferentes disciplinas "silenciados" en el currículo educativo a lo largo de la historia.

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad impulsa y financia esta jornada organizada por la asociación El Legado de las Mujeres, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Centro Documental de la Memoria Histórica, sedes del evento.

El encuentro celebrado, al que ha asistido el alumnado de la universidad y futuro profesorado, consolida el despliegue estatal de un proyecto cuyo objetivo es "incluir de forma estructural la producción intelectual, científica y artística de las mujeres en el sistema educativo".

La apertura institucional ha reunido a la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte Martínez; a la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández Martín; a la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, Carmen Mascaraque Egido; y a Ana López- Navajas, investigadora y presidenta de la asociación El Legado de las Mujeres.

Según ha subrayado el Ministerio de Igualdad en un comunicado recogido por Europa Press, el proyecto Women's Legacy constata que la escasa presencia de las mujeres en manuales escolares y programas educativos "constituye un desequilibrio estructural que condiciona la construcción del conocimiento", ha indicado López-Navajas.

Asimismo, ha añadido que esto "acaba configurando una comprensión parcial de la historia, la ciencia y la cultura". Esta inclusión suele ser en apartados específicos sobre las mujeres y no de forma transversal en los contenidos.

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres ha subrayado que "muchas creadoras, pensadoras y científicas no desaparecieron de la historia: fueron silenciadas en el currículo", y ha recordado que "cuando el conocimiento excluye, no solo comete una injusticia con quienes quedaron fuera; también empobrece nuestra comprensión del mundo".

En este contexto, el Instituto de las Mujeres ha desarrollado diversos programas para incorporar referentes femeninos en el currículo, mediante materiales didácticos y programas de formación del profesorado.

BANCO DE RECURSOS

Sin embargo, es en colaboración con Women's Legacy cuando se ha embarcado en la iniciativa de actualización curricular de mayor alcance y calado pues el proyecto cuenta con un Banco de Recursos financiado por el órgano.

Se trata de una herramienta de búsqueda fundamental para incorporar a autoras femeninas y sus obras (literarias, musicales, artísticas, científicas), en todas las materias de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) siguiendo el modelo LOMLOE, lo que facilita incorporar los saberes de las mujeres en el currículo de Secundaria.

UNA JORNADA DE INVESTIGACIÓN, MÚSICA Y POESÍA

En concreto, en la jornada en Salamanca ha tenido lugar una mesa redonda de científicas, titulada 'Innovan, sostienen e iluminan: ellas hacen ciencia en Castilla y León', coordinada por Marta Bueno Saz, ha contado con la participación de María Jesús Santos, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca; Alicia Medialdea, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana; y Olga Ivanova Ivanov, del Departamento de Lengua de la Universidad de Salamanca.

Sus intervenciones han trasladado experiencias investigadoras de "gran impacto" y contribuirán a reforzar referentes femeninos en disciplinas donde su visibilidad "ha sido históricamente limitada".

La sesión matinal se ha completado con la lectura poética 'La voz eterna: poetas de Castilla y León', a cargo de María Esther Sánchez Hernández, y con la actuación de la Escuela de Música Santa Cecilia.

El trío de cuerda integrado por Lucía Urones Sánchez, Celia Jiménez Sedano y Carmen Mendoza Álvarez ha optado dos movimientos de la 'Sonata I de los Seis tríos', de Maddalena Lombardini-Sirmen, compositora del siglo XVIII cuya exclusión del canon musical ilustra los mecanismos de invisibilización que el proyecto Women's Legacy analiza.